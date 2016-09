Serralheiro sofre choque elétrico e morre durante socorro no Riacho Fundo I

Um serralheiro morreu eletrocutado na tarde desta quarta-feira (21), por volta das 16h30, na Chácara 22 da Colônia Agrícola Sucupira, no Riacho Fundo I. Sebastião Felix Santos, de 45 anos, recebeu uma descarga elétrica quando instalava um portão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, após o choque, ele teve uma parada cardiorrespiratória. A equipe dos bombeiros, ao chegar ao local, iniciou as tentativas de reanimação e solicitou o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que auxiliou no socorro. Após uma hora de tentativa, a vítima não resistiu e morreu.

O local ficou aos cuidados do Samu até a chegada do policiamento.