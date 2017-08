Sequestradora do Conic é transferida para presídio do DF

Manuela Rolim

Presa desde 29 de junho na Cadeia Pública de Planaltina de Goiás, Cevilha Moreira dos Santos, 44 anos, foi transferida para o presídio feminino da Colmeia, na manhã da última sexta-feira (11). Ela é acusada de sequestrar um bebê de três meses, no centro da capital, no mesmo dia em que foi detida.

Agora, a suspeita ficará à disposição da Justiça do DF, explica o delegado de Planaltina, Cristiomário Medeiros. “Ao pedir a transferência, o juiz já decidiu pela permanência da prisão preventiva da acusada até o julgamento”, esclarece.

A mulher aproveitou um momento de distração da mãe da criança para raptá-la no Edifício Boulevard, no Conic, no Setor de Diversões Sul. O sequestro de Valentina Bastos Rodrigues durou quase sete horas e até ser devolvida para a genitora, a diarista Arlete Bastos da Silva, 29, o bebê passou a tarde nas mãos de Cevilha.

Segundo a investigação da Delegacia de Repressão a Sequestro (DRS), no dia do crime, as duas foram ao Conic para Arlete fazer um exame admissional, depois que Cevilha ofereceu uma vaga de emprego a ela, alegando ser proprietária de uma empresa de limpeza. As duas se conheceram uma semana antes do sequestro, no posto de saúde de Sobradinho II, cidade onde a diarista mora com a criança, o companheiro e mais três filhos.

Conforme mostram as imagens do circuito interno de segurança do prédio comercial, as duas chegaram juntas, mas, 20 minutos depois, a sequestradora saiu sozinha segurando Valentina nos braços. Em seguida, pegou um táxi e ficou rodando até parar em Planaltina de Goiás, onde foi presa.