Senhora de 70 anos é atropelada na Asa Norte

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Uma senhora de 70 anos precisou de atendimento médico após ser atropelada na 307/308 Norte por volta das 9h desta quarta-feira (1º). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Terezinha Gonçalves de Castro, não estava na faixa de pedestres e o motorista do Volkswagen Polo, de cor preta, não conseguiu frear a tempo.

A mulher foi atendida e transportada pelos bombeiros para o Hospital de Base do DF, com suspeita de traumatismo cranioencefálico. De acordo com a corporação, seu estado de saúde era instável. O local, que deverá ser periciado, ficou aos cuidados da Polícia Militar.