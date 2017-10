Senado aprova PLC que regulariza o funcionamento de transporte por aplicativo

O Senado Federal aprovou nesta terça-feira (31) o PLC 28/2017, que regulariza o funcionamento de aplicativos que fazem o transporte individual de passageiros em todo o país. O placar foi de 46 votos favoráveis,10 contra e uma abstenção.

Alguns pontos polêmicos do texto, como a placa vermelha e a exigência do proprietário ser o condutor do veículo de transporte, foram excluídos. Por conta das alterações, o projeto precisa retornar à Câmara dos Deputados para validação.

Publicidade

Protesto

Taxistas de todo o Brasil ocuparam, pela manhã, a Esplanada dos Ministérios. Eles estacionaram seus carros ao longo do meio fio do gramado central do Eixo Monumental.

No meio da tarde, a Polícia Militar do DF registrou um princípio de confusão durante a manifestação. Taxistas e motoristas de aplicativos de transporte se encontraram para pressionar senadores pela votação do projeto que regulamenta e torna mais rígidas as regras para os chamados aplicativos de transporte individual.