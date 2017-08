Seis pessoas ficam feridas após se envolverem em acidente na BR-060

Seis pessoas ficaram feridas após se envolverem em um acidente de carro na BR-060 na tarde deste domingo (13). Quatro carros – um Pálio, um Corsa e um Strada, todos de cor cinza e um Etios branco bateram em frente à Fazendinha, no sentido Goiânia (GO).

O motorista do Pálio, Wanderlei Sousa da Silva, 40 anos, foi transportado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) com dores abdominais e no braço direito. No Corsa haviam quatro pessoas. Duas delas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os outros dois, Luíz Félix da Silva, 62 anos, e Maria Ivani Araújo da Costa, 43 anos foram socorridos pelas equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O homem tinha suspeita de fratura na perna direita e se queixava de dores no peito e nos membros superiores. A mulher reclamava de dores no pescoço e no tórax. Os motoristas do Etios, José Queiroz de Melo, 50 anos, e do Strada, Lauzino Pereira dos Santos, 56 anos, apresentavam dores, mas recusaram o transporte médico.

De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, testemunhas informaram que outras três vítimas foram transportadas pelo SAMU antes da chegada das equipes ao local. Uma ambulância do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo), que passava pelo local, também prestou socorro.

A via precisou ser parcialmente fechada para o atendimento e ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).