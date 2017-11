Segundo dia de Enem tem 32% de abstenção no Distrito Federal

Do total de 125 mil inscritos, cerca de 40 mil candidatos não compareceram ao segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Distrito Federal. O índice de abstenção chega a 32% – mesmo índice de todo o país. Neste domingo (12), os estudantes responderam questões de matemática e ciências da natureza (química, física e biologia). No primeiro dia de prova, em 5 de novembro foram aplicadas as provas de redação, linguagens e ciências humanas. Na ocasião, a abstenção foi de 28,7%.

A aplicação das provas teve início às 13h30 e os candidatos puderam deixar a sala após duas horas. O caderno de questões só é liberado para a casa a partir dos 30 minutos finais, isso é, a partir das 17h30. O gabarito oficial do Ministério da Educação (MEC) deve ser divulgado na quinta-feira (16). As notas estão previstas para 19 de janeiro.

Publicidade

No primeiro domingo de realização do exame, cerca de 87 mil estudantes brasilienses realizaram as provas de Linguagens, Códigos, Ciências Humanas e redação. No DF, o índice de abstenção foi de 29,9% – abaixo dos 30,2% de média nacional no primeiro dia de prova. O número de inscritos foi menor: de 167 mil para 125 mil. Os estudantes faltosos podem até realizar a segunda etapa, mas mas não terão pontuação suficiente para participar de programas do governo federal ou disputar vagas na universidade.

O Enem é a principal forma de acesso para vagas na rede pública de ensino superior e, para o Ministério da Educação (MEC), é a segunda maior prova do tipo no mundo, só perdendo para o gao kao, prova de admissão ao ensino superior da China, com 9 milhões de candidatos. Com a nota, é possível participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni), Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e até em instituições portuguesas. Além disso, é o caminho para o financiamento estudantil do Fies.