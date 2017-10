Samambaia: aniversário em ritmo de expansão

Amanda Karolyne

O que antes era uma extensão do Núcleo Rural de Taguatinga completa hoje 28 anos como região administrativa. Samambaia recebeu o nome de um córrego cuja nascente é próxima. Foi uma das primeiras cidades com planejamento urbano criadas na capital e serviu de modelo para a criação, por exemplo, do Riacho Fundo, Recanto das Emas e São Sebastião.

Segunda cidade mais populosa do DF, Samambaia foi erguida para 330 mil habitantes. Em 2015, já contava com 254.439 moradores, de acordo com estimativa da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad), da Codeplan. E a região tem sido considerada um polo atrativo para o setor imobiliário. O crescimento populacional é de 5,56% ao ano. A cidade tem grande potencial, segundo a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-DF), e avança na construção civil.

A Pdad aponta que o número de apartamentos na cidade passou de 1.803, em 2004, para 6.658, em 2015. Com o segundo metro quadrado mais barato do Distrito Federal, depois de Santa Maria, a cidade só cresce, como mostra o Índice de Velocidade de Vendas (IVV), calculado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-DF).

Este ano, ocorreu um significativo aumento do número de unidades comercializadas em Samambaia. A mobilidade da região, a proximidade com o Plano Piloto e a acessibilidade das estações do metrô atraem novos moradores.

Samambaia está sendo considerada a mais nova Águas Claras, só que com os erros de mobilidade consertados. Eduardo Aroeira, vice-presidente da Ademi-DF, acredita que isso seja natural, considerando que existem poucos terrenos disponíveis em Águas Claras agora.

Para Aroeira, a urbanização de Samambaia é um ponto importante para que a procura pela moradia esteja em alta. “A região é larga e tem muito verde”, destaca. Ele aponta que as saídas para a Estrada Parque Taguatinga, Núcleo Bandeirante e Ceilândia e o metrô fazem com que Samambaia tenha o dobro de orçamentos que em Águas Claras.

Isso reforça ainda mais a atração do mercado imobiliário para a cidade e o crescimento do comércio nas avenidas. “Mais moradores em Samambaia estimulam o comércio a vir para a cidade também”, acrescenta. E com todo o foco na construção civil, segundo o vice- presidente, isso vai gerando empregos direta e indiretamente. “O que dá certo valor para as unidades residenciais e traz riqueza para a região”, conclui.

Ganhos

Os moradores mais antigos da cidade observam o movimento de novas pessoas procurando residenciais por ali, e acham que isso só tem a trazer ganhos para a região.

Maria do Carmo Batista, 70 anos, é aposentada e mora há 15 anos em um dos primeiros prédios de Samambaia. “Amo essa cidade, e como moro aqui faz tempo, vejo como todas essas coisas mudaram para melhor, e ainda tem muito a melhorar”, comenta. Para ela, o comércio foi uma das coisas que mais cresceram. “Está melhorando. Não está tão bom, mas acredito que, com esse crescimento imobiliário, o lado comercial daqui vai crescer mais”, completa.