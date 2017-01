Salários de servidores e adiantamento de férias devem ser pagos nesta sexta

Governar também confirmou o pagamento do DF Sem Miséria referente ao mês de dezembro

Rosana Jesus

rosana.jesus@jornaldebrasilia.com.br

O governador Rodrigo Rollemberg (PSB) anunciou, no fim da tarde desta quinta-feira (5), que o pagamento dos salários dos servidores públicos do Distrito Federal, referente ao mês de dezembro, será feito amanhã (6). Sem responder aos questionamentos de jornalistas, o governador também afirmou que o valor referente ao adiantamento de férias desses funcionários também será quitado nesta sexta.

“Os servidores poderão viajar ou gastar aqui mesmo, em Brasília. Inclusive, isso seria um alento para a economia do Distrito Federal”, disse durante coletiva de imprensa. De acordo com Rollemberg, R$ 80 milhões dos R$ 110 milhões disponibilizados serão destinados à educação.

O governador também confirmou o pagamento do benefício DF Sem Miséria, referente ao mês de dezembro, até terça-feira (10). “Tudo isso, graças a um esforço muito grande do governo de Brasília. Eu tenho dito que equilibrar as finanças é uma condição essencial para que possamos manter nossos compromissos em dia e garantir a melhoria da qualidade dos serviços públicos”, afirmou.

DF Sem Miséria

O benefício é destinado a famílias carentes do Distrito Federal e está em atrasado há cinco meses. O pagamento afeta diretamente as 58 mil famílias em situação de extrema pobreza. A Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (Sedestmidh) afirma que as parcelas são quitadas de acordo com a disponibilidade financeira do governo. O auxílio, que varia de R$ 20 a R$ 800, atende principalmente a Cidade Estrutural.