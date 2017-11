Rollemberg empossa Abadia como secretária de Projetos Estratégicos

Francisco Dutra

francisco.dutra@grupojbr.com

Com ares de comício eleitoral, a ex-governadora e filiada número 1 do PSDB, Maria de Lourdes Abadia, tomou posse como secretária de Projetos Estratégicos do governo Rollemberg (PSB). Na cerimônia, o governador afirmou que pretende ampliar a participação dos tucanos na base governista. O evento teve participação do deputado federal Caio Narcio, membro mineiro da bancada do PSDB no Congresso Nacional e próximo do governador de São Paulo, o tucano Geraldo Alkmin.

Publicidade

“Quero ampliar a participação do PSDB no nosso governo”, cravou Rollemberg. O governador procurou minimizar as críticas pela criação da nova pasta para receber Abadia, em tempos de crise econômica. Segundo Rollemberg, os cargos comissionados da secretaria foram apenas desbloqueados. Quanto ao afastamento da Rede e do PSD com a chegada dos tucanos, Rollemberg argumentou que a aterrissagem de Abadia não tem qualquer relação com as alianças do governo com as outras siglas.

Matéria relacionada Abadia avisa: enfrentará as caneladas de seu partido

O pouso de Abadia detonou um racha no PSDB, pois o presidente regional da legenda, deputado federal Izalci Lucas, é pré-candidato declarado ao GDF em 2018. “Fundei o PSDB. Onde estou não vou sair. Eu sou tombada nesse partido. Tenho hoje o número 1 na lista de filiados”, afirmou o nova secretaria. Fazendo coro com Rollemberg, Abadia também defende a ampliação de espaços do PSDB no GDF. Cotada como um possível vice de Rollemberg para a próxima eleição, a nova secretaria tentou despistar. “O futuro a Deus pertence”, declarou.

Rollemberg aposta que o movimento nacional de aliança entre PSDB e PSB, capitaneado por Alckim, dará condições para que o partido repita a dobradinha no DF. Teoricamente a nova pasta terá o objetivo de melhorar as relações e projetos do governo em áreas carentes como o Buritizinho, Porto Rico e a desativação do Lixão da Estrutural.