Rocha é implodida para permitir avanço de obras rodoviárias

A quarta etapa da detonação da rocha às margens da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), na saída norte, foi concluída conforme o planejado, na tarde deste domingo (18). Foram utilizados 1,4 mil quilos de explosivos, em 168 furos, para a fragmentação da pedra. A operação é necessária para a ampliação do sistema viário Ligação Torto-Colorado e do Trevo de Triagem Norte.

Para garantir a segurança, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) interditou um trecho de 2 quilômetros entre os balões do Torto e do Colorado, na DF-003, às 14h54. “Estava previsto que 5,4 quilômetros da via fossem fechados, mas avaliamos que uma intervenção menor já seria suficiente, impactando menos o fluxo de veículos”, explicou o diretor-geral do órgão, Henrique Luduvice. O trânsito foi liberado às 15h30.

Um helicóptero da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) sobrevoou a área para garantir que ninguém estivesse nas redondezas. A JM Terraplanagem e Construções — construtora responsável pelas obras no local — despejou argila sobre a rocha para reduzir ruídos e evitar que fragmentos se espalhassem. A Motavi Demolições e Terraplanagem, empresa contratada pela JM, se encarregou da detonação.

Nova explosão em três semanas

Essa é a quarta explosão controlada. As outras três ocorreram no dia 11 deste mês e em 17 e 24 de julho. Segundo a Defesa Civil, a estimativa é que sejam oito detonações no total — número que pode variar de acordo com o resultado das que ainda serão feitas. A próxima está prevista para ocorrer em até três semanas, após os detritos da operação de hoje sejam retirados.

Além do DER-DF, Defesa Civil e PCDF, participaram da ação de hoje o Corpo de Bombeiros Militar do DF, Polícia Militar do DF, Departamento de Trânsito do DF, Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb), a Companhia Energética de Brasília (CEB) e a Subsecretaria Integrada de Operações em Segurança Pública, da Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social. O efetivo foi de 61 pessoas e 15 viaturas – fora o helicóptero.

Segundo o DER-DF, a rocha tinha cerca de 100 metros de comprimento, 70 metros de largura e profundidade variada. Os restos da pedra implodida vão ser aproveitados no aterro das obras de ampliação do sistema viário Ligação Torto-Colorado e do Trevo de Triagem Norte, que seguem normalmente em outros locais. Um dos viadutos previstos no projeto será construído exatamente onde houve as três detonações.

Serão dez obras no Trevo de Triagem Norte, entre pontes, viadutos e túneis, feitas para distribuir o fluxo de veículos com destino ao Plano Piloto, levando ao Eixo Rodoviário Norte-Sul (Eixão), à W3, aos Eixinhos Leste e Oeste e à L2. Somadas às passagens previstas na Ligação Torto-Colorado — construção de uma pista marginal à DF-003 e novos acessos aos condomínios —, serão 23 intervenções.

No total, as benfeitorias vão custar R$ 207 milhões — R$ 146 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), R$ 51 milhões de contrapartida do governo de Brasília e R$ 10 milhões da Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap). Serão beneficiados cerca de 100 mil motoristas que passam pela saída norte de Brasília todos os dias.