Restaurante Comunitário de Brazlândia volta a funcionar

O Restaurante Comunitário de Brazlândia foi reaberto nesta segunda-feira (6). Uma refeição custa R$ 1 (para as pessoas cadastradas no Cadastro Único do governo de Brasília — CadÚnico) e R$ 2 para o público em geral. A média estimada de pratos servidos é de 1.378 por dia.

As atividades foram suspensas em 19 de setembro, quando venceu uma licitação emergencial. Nesta reabertura, o contrato é regular e está válido por um ano, podendo ser renovado por mais um. O valor da licitação do restaurante é de R$ 4.305.600.

Os restaurantes comunitários são equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional responsáveis pelo preparo de refeições saudáveis e pela venda a preços acessíveis. O objetivo é garantir à população em situação de vulnerabilidade social o acesso à alimentação adequada.

Para permitir uma refeição barata, o governo complementa o valor. De acordo com a Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, o subsídio é de, em média, R$ 4,80 por prato.

Quem tem direito a pagar R$ 1

O almoço custa R$ 1 para os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do governo de Brasília que sejam membros de família com renda mensal de até R$ 2.811 (o equivalente a três salários mínimos) ou de até R$ 440 per capita. Pessoas que não se enquadram nesses perfis pagam R$ 2.

Para se inscrever no CadÚnico, é preciso ligar para o telefone 156 e marcar atendimento em um dos centros de referência de assistência social (Cras).

Atualmente, são 12 restaurantes comunitários no DF:

Brazlândia

Ceilândia

Estrutural

Gama

Planaltina

Recanto das Emas

Riacho Fundo II

Samambaia

Santa Maria

São Sebastião

Sobradinho II

Sol Nascente (Ceilândia Norte)

Fonte: Agência Brasília