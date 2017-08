Resgate de corpo em cisterna já dura 20 horas em São Sebastião

Desde ontem (13), equipes do Corpo de Bombeiros do DF atuam no resgate do corpo de um homem que morreu após cair dentro de uma cisterna de cerca de 20 metros de profundidade, em uma chácara localizada no no Morro da Cruz, em São Sebastião. Raimundo Nonato dos Santos, de 53 anos, trabalhava na colocação de manilhas no poço quando aconteceu o acidente, por volta das 17h de sábado (12). Os bombeiros chegaram a ser acionados, porém, ao chegar ao local, a vítima já estava sem vida.

A corporação informou que, devido ao horário e ao grande risco de desmoronamento no local, as guarnições não tiveram condições de dar início à retirada do corpo no dia. A operação, então, foi iniciada no domingo e já dura aproximadamente 20 horas. Ainda não há previsão para o término do resgate.

Publicidade

Ao ser localizado, o corpo da vítima estava coberto por cerca de três metros de água e lama. Por esse motivo, a equipe deu início ao esgotamento desses materiais e o escoramento das paredes, devido ao perigo de desabamento, o que, de acordo com a corporação, torna um risco a descida dos bombeiros. No momento, equipes de socorro estão no local acompanhando o trabalho.

O Corpo de Bombeiros acertou com os responsáveis pela retroescavadeira que o resgate não será mais interrompido até a retirada do corpo.