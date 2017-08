Reparo de adutora que se rompeu na EPTG é concluído

A Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) informou que concluiu os serviços de reparo da adutora da EPTG, próxima ao viaduto Israel Pinheiro, que rompeu na madrugada desta quinta-feira (17). A Caesb afirmou que o enchimento da adutora será feito de forma lenta e gradual, a partir das 18h e ao longo de toda noite de hoje. As faixas exclusivas da EPTG e da EPNB seguem liberadas até meia-noite de sexta (18).

A expectativa é que o abastecimento seja normalizado a partir das 8h desta sexta-feira (18), sendo que as regiões mais baixas serão beneficiadas primeiro, na seguinte ordem: Expansão do Guará, Lúcio Costa, Colônia Agrícola Águas Claras, Super Quadra Brasília e Taguatinga Centro-Sul. A Companhia informou, também, que todas essas áreas, que ficaram sem abastecimento no dia de hoje, não serão colocadas no rodízio desta sexta.

Longo congestionamento

O rompimento provocou um caos no trânsito da região. A água brotava do chão e inundava completamente a pista e os carros precisaram ser desviados para o retorno à Águas Claras, na altura do Viaduto Israel Pinheiro.

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF) liberou o tráfego nas faixas exclusivas para ônibus da EPTG e EPNB até à meia-noite desta sexta-feira (18).

Riscos de desabamentos

A força da água que jorrou após o rompimento da adutora atingiu 90% das casas de um condomínio próximo. Segundo o coronel Sérgio Bezerra, subsecretário de operações da Defesa Civil, os riscos de desabamentos estão sendo monitorados.

Em princípio, segundo ele, há três residências em situação de alerta pela infiltração de água no solo. As famílias foram instruídas a deixar os imóveis. “Somente quando o solo secar será possível saber a extensão do problema”, afirma.