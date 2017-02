Rapaz que cumpria prisão domiciliar é morto em setor de oficinas no DF

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um rapaz foi morto a tiros no começo da tarde deste sábado (04), no Setor de Oficinas do Núcleo Bandeirante. A vítima foi identificada como Elisson Lucas da Silva, de 22 anos. Segundo a Polícia Civil, o jovem foi atingido nas costas e tentou ser reanimado pelo Corpo de Bombeiros. Porém, sem sucesso.

A Polícia Militar informou que foi acionada por populares por volta de meio-dia. A denúncia era que acontecia uma troca de tiros perto do Fórum do Núcleo Bandeirante. Assim que a guarnição chegou ao local, encontrou bombeiros socorrendo a vítima, que teria sido alvejada por dois homens em um carro prata.

De acordo com a PM, Elisson cumpria pena em regime de prisão domiciliar desde agosto do ano passado. Quando adolescente, por exemplo, acumulou cinco passagens pela polícia, por lesão corporal, furto, ameaça e até tentativa de homicídio. A morte dele foi registrada na 21ªDP (Taguatinga Sul), mas o caso será investigado pela 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante).