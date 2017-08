Radialista assassinada na Asa Norte já tinha trabalhado em canais como Multishow, GNT e SporTV

Tweet no Twitter

A radialista Maria Vanessa Veiga Esteves, assassinada ao chegar em casa na noite desta terça-feira (8), na Asa Norte, tinha um currículo extenso. Graduada na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a radialista já teve experiências na televisão. Ela trabalhou em canais como TVE, TV Manchete, SporTV, Multishow e GNT, onde atuava nas áreas de edição, produção, programação, finalização, formatação de programas, divulgação de material da programação, direção e edição de documentários, além de produção e edição de coberturas jornalísticas e de entretenimento.

Maria Vanessa foi idealizadora do sistema de informática de busca de imagens da Globosat e já atuou também como produtora de eventos. Atualmente, a mulher de 55 anos, trabalhava Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Sua principal função era análise de projetos culturais patrocinados pela Lei Rouanet.

A vítima ainda aproveitava o tempo livre para fazer mestrado em Comunicação Social na Universidade de Brasília (UnB) e estava realizando uma pesquisa sobre blogueiras de moda. Maria Vanessa tinha acabado de voltar da universidade quando foi morta violentamente por dois criminosos durante a tentativa de latrocínio.

O currículo da radialista ainda inclui pós-graduação em Comunicação e Imagens pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e pós-graduação em História da Filosofia pela Faculdade de São Bento, também no RJ.

Sindicato e UnB lamentam

Em nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF (SJPDF) lamentou a perda da colega e citou o contexto crescente de assassinatos de mulheres na capital. O SJPDF também pediu a identificação e responsabilização dos envolvidos no crime.

A UnB também se manifestou sobre o crime. Professores, funcionários e alunos do Programa de pós-graduação e a direção da Faculdade de Comunicação compadeceram a morte da amiga. “Vanessa sempre estampou um belo sorriso no rosto e nunca hesitou em tentar ajudar e animar os colegas com suas constantes palavras de incentivo e seu abraço carinhoso”, declarou a direção em nota.