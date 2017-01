Racionamento atinge regiões abastecidas pela barragem de Santa Maria

Tweet no Twitter

A crise hídrica, que ainda não havia afetado todas as regiões do Distrito Federal, chega ao Plano Piloto, Lagos Norte e Sul, e demais localidades na próxima segunda-feira (30).

De acordo com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), as regiões que são abastecidas pelo sistema Santa Maria também irão passar pela medida de redução na pressão da água. Os detalhes como horários e revezamentos ainda não foram divulgados pela Companhia.

Regiões afetadas

Ainda segundo a Caesb, cidades como Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro, Setor de Clubes, Vila Planalto, Lago Sul, Condomínios do Jardim Botânico, Lago Norte, Varjão, Granja do Torto, Paranoá, Itapoã, Jardins Mangueiral, Setor Habitacional Taquari e Condomínio RK irão entrar no Rodízio.