Quiosque no SIG é incendiado e suspeita é de ataque criminoso

O Corpo de Bombeiros combateu um princípio de incêndio no quiosque RG Lanches, no Setor de Indústria Gráfica (SIG), no início da manhã desta quarta-feira (1º). A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso, uma vez que os militares encontraram sinais de arrombamento no local.

Brigadistas de um prédio próximo perceberam as chamas e acionaram os bombeiros, por volta das 5h30. O incêndio foi combatido ainda na fase inicial, minimizando as perdas do estabelecimento. No lugar, também foi encontrada uma garrafa com um líquido não identificado e um guarda-chuva queimado, aparentando ser uma tocha.

Publicidade

O proprietário do quiosque, Sebastião Reginaldo Rodrigues, trabalhava no local há 15 anos e, desde a semana retrasada vem tendo problemas com criminosos, que arrombaram o estabelecimento e roubaram produtos. Por conta do ataque, Reginaldo reforçou a segurança do lugar com grades.

O quiosque foi isolado para perícia dos bombeiros e o proprietário orientado a registrar ocorrência na delegacia. Três viaturas e 11 militares foram mobilizados para o local. Ninguém ficou ferido.