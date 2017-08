Queda de energia interrompe funcionamento do Metrô-DF

Uma queda de energia da rede elétrica causou falha na sinalização e interrompeu a circulação dos trens do Metrô-DF no fim da tarde desta quarta-feira (16). De acordo com a assessoria da Companhia do Metropolitano, todo o sistema foi afetado, mas a falha foi identificada na região de Águas Claras, às 17h24.

O problema persistiu durante cerca de 20 minutos. Os ramais Ceilândia e Samambaia sofreram tempo maior de espera até a situação ser normalizada. O Metrô-DF não soube informar o número de pessoas prejudicadas e garantiu que não houve maiores problemas.

Publicidade