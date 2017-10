Quadrilha é detida após roubar R$ 40 mil em produtos de loja na Asa Norte

Sete integrantes de uma quadrilha que roubaram uma loja de departamentos na Asa Norte foram detidos nesta segunda-feira (23). Foram quatro homens presos e três adolescentes apreendidos, entre eles uma mulher. O grupo foi detido no Recanto das Emas, por policiais militares do Batalhão Motociclístico Tático que receberam a informação do assalto nesta tarde. Os produtos roubados estariam avaliados em R$ 40 mil.

Após contato com as vítimas, a Polícia Militar iniciou o rastreamento de um celular roubado na loja. O sinal levou os militares até a Quadra 7 do Condomínio Galiléia, no Recanto das Emas. No local, segundo a corporação, uma equipe encontrou um Fiat Palio com motor ainda quente.

Publicidade

Em uma casa próxima, os policiais perceberam uma movimentação estranha e ouviram diálogo de repartição de bens. Ainda segundo a PM, os militares entraram na casa e flagraram os sete dividindo entre eles os produtos roubados. Foram recuperados vários celulares, videogames e outros aparelhos eletrônicos. Também foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições. Todos foram encaminhados para a delegacia.

Todos os envolvidos, que são moradores de Santo Antônio do Descoberto (GO), possuem uma extensa ficha criminal, com passagens por roubo, furto, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Além de regiões do DF, a PM suspeita que eles agiam também no Entorno.