PT e PDT ensaiam parceria para 2018

Millena Lopes

millena.lopes@grupojbr.com

Enquanto partidos de direita e de centro se organizam para as eleições 2018, PT e PDT começam a ensaiar uma parceria. Uma reunião, ontem (24), na sede do PDT, deu o pontapé para o que pode se tornar uma aliança no ano que vem. De um lado, o PT parece mais empolgado com a possibilidade, enquanto o PDT tenta frear qualquer manifestação mais definitiva sobre o assunto.

“Tivemos uma boa conversas. Temos muitas afinidades, de compreensão sobre a cidade e sobre o Pais. E nós vamos conversar um processo de discussão do DF que o povo quer”, explica a deputada federal Erika Kokay, que comanda o PT no DF.

As conversas, ela diz, começam “por onde devem começar”, com um planejamento para a cidade, diferentemente do que tem feito a direita. “Não é uma discussão de conveniência eleitoral”, define ela, que já fala em nomes. “Vamos apresentar um nome que tiver mais aceitação na sociedade”, diz.

As discussões serão amplas, com participação popular, explica Erika. “Como temos o governo mais autoritário da nossa história, é preciso que a base para o programa de governo seja pautada por um processo extremamente democrático. O próprio processo de discussão se contrapõe ao autoritarismo”, argumenta.

Se a aliança já está consolidada? Ela diz que os partidos começam a discutir uma proposta para a cidade, “com vistas a que nós tenhamos uma aliança em 2018”.

Do lado do PDT, a empolgação parece menor. “É muito cedo para falar em aliança”, explica o deputado distrital Reginaldo Veras, que reconhece: “O encontro deu a entender que vamos tentar caminhar junto, mas não falamos em nome ou chapa majoritária”.

Uma comissão será formada, explica Veras, para definir diretrizes para um futuro programa, “independentemente de estarmos juntos ou não”. , mas não falamos em nome, chapa majoritária, etc.

“Com direita, não queremos fazer aliança, não”

“Foi uma reunião normal, de costume, que os partidos de esquerda devem fazer sempre”, resumiu o presidente do PDT-DF, Georges Michel. O encontro, ele explica, pode se traduzir em uma futura aliança, mas, por enquanto, os partidos estão apenas discutindo os problemas da cidade “e os projetos que os partidos de esquerda, que tem mais ou menos em comum a defesa do trabalhador, querem para Brasília”.

A reunião não significa que haja uma aliança formal, ele faz questão de destacar. E que as tratativas estão apenas no começo. Assim como o partido ainda deve conversar com outras legendas, desde que sejam de esquerda. “Com direita, não queremos fazer aliança não”, deixa claro o pedetista.

Enquanto isso, os partidos de direita e de centro contabilizam 11 apoios concretos. Com possibilidade de se chegar a 14. Em outra frente, o PSB parece caminhar sozinho. E o PPS, do senador Cristovam Buarque tenta se arranjar, aqui e ali. E tem tramitado de uma ponta à outra, com alguma facilidade.

Políticos que apostam em alianças pouco usuais para o ano que vem defendem que, para tirar Brasília da crise, é preciso unir forças de todos os lados. E este deve ser o argumento para justificar junções improváveis.

