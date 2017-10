Proprietária de fazenda com captação irregular de água é presa após desacatar policiais

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Uma mulher acabou presa, na manhã desta quinta-feira (19), após desacatar policiais militares que verificavam uma denúncia de captação irregular de água em uma fazenda localizada na altura do km 49 da BR-020, em Planaltina. De acordo com a PM, ela seria proprietária do local, onde foi flagrada a irregularidade em uma Área de Preservação Permanente (APP).

Momentos antes, com a chegada dos militares, o gerente da fazenda teria confirmado a captação, mas não soube informar se havia uma autorização para que fosse feita. Por telefone, a equipe conseguiu entrar em contato com o arrendatário da fazenda, que informou que possuía uma outorga, mas estava providenciando a renovação da mesma por estar vencida desde março deste ano. Em seguida, os policiais pediram para que ele comparecesse ao local.

Publicidade

Leita também Policiais do BPMA encontram captação irregular de água na Bacia do Descoberto

De acordo com a PM, enquanto esperavam pelo proprietário, os militares verificaram uma construção irregular de uma pequena barragem que causava dano ambiental àquela APP, próxima a uma nascente.

A esposa do proprietário, que também é arrendatária, compareceu ao local e foi informada sobre as irregularidades encontradas. Ao ser informada que seria conduzida para a Delegacia de Meio Ambiente (DEMA), a fim de prestar mais esclarecimentos, ela teria se alterado. A mulher, segundo a corporação, passou a insultar os policiais com palavras ofensivas, sendo presa por desacato. A proprietária, que ainda tentou resistir à prisão, foi encaminhada para a delegacia.