Professora é atingida por cadeira arremessada por aluno em Taguatinga

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Uma professora da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Centro Educacional II de Taguatinga, conhecido como Centrão, foi agredida por um aluno na manhã desta quinta-feira (19). O estudante, de 18 anos, teria se irritado após a mulher pedir que ele tirasse o boné que usava durante a aula, por contrariar as normas da escola. Ao ser encaminhado à diretoria, o jovem atirou uma cadeira na professora, atingindo-a no tórax, e fugiu em seguida.

A docente registrou um boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado pela 12ª Delegacia de Polícia. Esta não seria a primeira vez que o jovem estaria envolvido em confusão no último semestre, chegando inclusive a ser suspenso em uma das vezes. A Secretaria de Educação informou que irá instaurar um processo administrativo disciplinar para apurar os fatos.