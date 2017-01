Primeiro ciclo de racionamento economiza 14% de água, diz Caesb

Ao fim do primeiro ciclo do inédito racionamento de água nas cidades abastecidas pelo Sistema Descoberto no Distrito Federal, a Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb) contabilizou uma economia de 616 litros de água por segundo. O resultado foi de 14% de redução da vazão de captação, acima dos 10% esperados pelo governo quando anunciou a medida. No domingo (22), o cronograma de corte foi reiniciado.

Segundo a companhia, neste mês a média semanal de retirada é de 3,8 mil litros por segundo, contra uma retirada em média de 4,4 mil L/s durante o mês de dezembro. “A Caesb lembra que a captação registrada no final de 2016, de 4.400 L/s, já representava uma redução de 14,7%, em relação ao volume captado no mês de setembro, que foi de 5.100 L/s, no auge do período da seca e de forte calor”, ressaltou o órgão.

Classificado como “conquista”, o resultado é atribuído pelo governo à população “que está contribuindo, participando e fazendo uso racional da água de forma exemplar”. Além disso, afirma que a Caesb vem tomando várias medidas, desde janeiro de 2015, “para reduzir perdas no sistema de distribuição de água”. Desde então, foram substituídos cerca de 150 mil hidrômetros antigos por novos, redes antigas trocadas por novas e a instaladas válvulas redutoras de pressão. Segundo o órgão, essas ações também contribuem para diminuir o desperdício.



Confira o calendário do rodízio:

23 de Janeiro – Segunda-feira

Interrupção: Vicente Pires, Colônia Agrícola Samambaia, Vila São José, Jóquei, Santa Maria, DVO, Sítio do Gama, Polo JK e Residencial Santa Maria

Religação e estabilização: Ceilândia Oeste, Recanto das Emas e Riacho Fundo II

24 de Janeiro – Terça-feira

Interrupção: Gama

Religação e estabilização: Vicente Pires, Colônia Agrícola Samambaia, Vila São José, Jóquei, Santa Maria, DVO, Sítio do Gama, Polo JK, Residencial Santa Maria, Ceilândia Oeste, Recanto das Emas e Riacho Fundo II

25 de Janeiro – Quata-feira

Interrupção: Águas Claras (zona baixa), Park Way, Núcleo Bandeirante, C.A. IAPI, Candangolândia, Setor de Postos e Motéis e Metropolitana, Vila Cauhy, Vargem Bonita, Ceilândia Leste e Samambaia

Religação e estabilização: Gama, Vicente Pires, Colônia Agrícola Samambaia, Vila São José, Jóquei, Santa Maria, DVO, Sítio do Gama, Polo JK e Residencial Santa Maria



26 de Janeiro – Quinta-feira

Interrupção: Guará I e II, Polo de Modas, CABS, Lúcio Costa, SQB, CAAC, Taguatinga Sul, Arniqueiras, Areal e Riacho Fundo I

Religação e estabilização: Águas Claras (zona baixa), Park Way, Núcleo Bandeirante, C.A. IAPI, Candangolândia, Setor de Postos e Motéis e Metropolitana, Vila Cauhy, Vargem Bonita, Ceilândia Leste, Samambaia e Gama

27 de Janeiro – Sexta-feira

Interrupção: Águas Claras (zona alta), Concessionárias e Taguatinga Norte

Religação e estabilização: Guará I e II, Polo de Modas, CABS, Lúcio Costa, SQB, CAAC, Taguatinga Sul, Arniqueiras, Areal, Riacho Fundo I, Águas Claras (zona baixa), Park Way, Núcleo Bandeirante, C.A. IAPI, Candangolândia, Setor de Postos e Motéis e Metropolitana, Vila Cauhy, Vargem Bonita, Ceilândia Leste e Samambaia