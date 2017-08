PRF recupera carro roubado com a ajuda de passageiros de ônibus

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro roubado depois de encontrar a chave com um adolescente de 17 anos, em um ônibus que fazia o itinerário Brasília / Jardim Ingá, na noite dessa terça-feira (15). O motorista parou o coletivo em frente ao posto da PRF em Santa Maria e pediu para que os agentes revistassem os passageiros.

Os suspeitos eram dois adolescentes da mesma idade. Um deles portava a chave de um Volkswagen roubado e um celular antigo. Antes da abordagem, uma passageira estava tão nervosa que chegou a passar mal por achar que seria assaltada pelos dois indivíduos.

Em entrevista aos demais passageiros, os policiais receberam a informação que o jovem tentou entregar a referida chave para uma passageira. Os jovens tentaram alegar que era a chave reserva do veículo do pai de um deles. Quando os policiais falaram que entrariam em contato com o pai do jovem, eles mudaram a versão e disseram que encontraram a chave em um estacionamento.

Desconfiados da história dos adolescentes, os policiais buscaram ocorrências de roubo de carro nas redondezas. Depois de muita persistência, eles descobriram do roubo de um VW/Polo em Santa Maria/DF. Foi realizado contato com a vítima, que reconheceu os autores e o celular que estava na posse de um dos jovens.

A vítima em questão é um senhor de 86 anos. Ele revelou que um dos jovens o segurou pelo pescoço enquanto o outro tomou a chave do veículo. À PRF, os adolescentes disseram que estacionaram o veículo na Asa Sul. E afirmaram que o venderia nas redes sociais pelo valor de R$ 1.500.

Falaram ainda que o carro seria facilmente vendido na mesma data. Os jovens, que já haviam sido apreendidos outras vezes, inclusive por homicídio, foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para as providências cabíveis.