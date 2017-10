Presos do DF produzem objetos vendidos em Feira Internacional

Os detentos do sistema prisional do Distrito Federal são responsáveis por parte da produção dos objetos expostos na 1ª Edição da Feira Colecionar, que ocorre no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Até o dia 29 de outubro, os reeducandos vão mostrar suas habilidades ao lado artistas de diversas partes do mundo.

Os produtos são fabricados pelos presos nas oficinas que a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal (Funap/DF) gerencia dentro do Centro de Internamento e Reeducação (CIR – Papuda). São produzidos objetos rústicos em madeira maciça, usuais e decorativos. Além destas peças, também foram fabricados variados modelos de bolsas e tapetes, por meio da parceria da Fundação com os Correios, que fornece materiais em desuso para a realização do trabalho. Ao todo, aproximadamente 80 produtos estão expostos e também podem ser adquiridos ou encomendados por quem visita o estande no local.

Oficinas da Funap

Com o objetivo de qualificar e profissionalizar os reeducandos, a Funap/DF gerencia, dentro do sistema penitenciário do DF, oficinas que ofertam os mais variados produtos e serviços utilizando a mão de obra dos apenados: oficina de marcenaria, serralheria, mecânica, panificação, alfaiataria, serigrafia e atividades agrícolas na Fazenda Papuda. Atualmente 100 internos estão inseridos em atividades produtivas intramuros com direito à remição da pena e remuneração por meio da bolsa-ressocialização.