Preso por roubo no DF, servidor continua recebendo salário da prefeitura de GO

Um servidor comissionado preso, em 13 de setembro, por um roubo praticado no Distrito Federal continua recebendo salário da prefeitura de Santo Antônio do Descoberto (GO). A denúncia foi feita pelo vereador Felipe Socha nessa quarta-feira (18), durante sessão na Câmara dos Vereadores.

Segundo ele, Emanuel Ribeiro é motorista de um hospital da cidade e estava transitando, em Goiânia, com um veículo que estava sem placas e com a documentação irregular. Ele foi parado em uma blitz e teve o documento apreendido. Ao consultar os dados de Emanuel, os agentes de trânsito verificaram que ele tinha um mandado de prisão definitiva expedido pelo crime de roubo qualificado praticado no DF. O servidor foi preso e encaminhado para o presídio de Aparecida de Goiânia.

Desde então, ainda de acordo com Socha, Emanuel continua recebendo o salário integral, apesar de não assinar a folha de ponto, e ainda não foi exonerado do serviço. “A Secretaria de Saúde tomou conhecimento do fato, o que demonstra a intenção de mantê-lo como funcionário fantasma”, opinou o vereador. Socha afirmou ainda que irá apresentar a denúncia ao Ministério Público.