Preso em Luziânia, chefe do tráfico do RJ levava vida discreta e frequentava igreja

Matheus Venzi

matheus.venzi@jornaldebrasilia.com.br

Por trás de um segredo sombrio, o chefe do tráfico da comunidade do Jacarézinho, no Rio de Janeiro, Nilson Roger da Silva de Freitas, conhecido como “Roger do Jacarezinho”, levava uma vida tranquila, confortável e discreta em Luziânia, município de Goiás próximo ao Distrito Federal. Ele foi preso nesse domingo (13), após ficar sete anos foragido. De acordo com a Polícia Civil, ele continuava comandando o tráfico de longe.

De acordo com o delegado da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), Leonardo de Castro Cardoso, Roger morava com sua mulher e o filho de 8 anos em um setor de chácaras há cerca de cinco anos. “Ele veio pra cá após a comunidade do Jacarezinho ser pacificada, em 2012. Nós chegamos até ele com ajuda da Polícia Civil do Rio de Janeiro”, explica Leonardo.

Apesar de do grande terreno, a casa era bastante discreta por fora. Já por dentro, chamava a atenção por possuir itens de luxo como banheira de hidromassagem, telão e home theater. No dia da prisão, Roger tinha acabado de voltar de uma igreja evangélica da região. Segundo informações da polícia, ele frequentava os cultos e ajudava financeiramente a igreja. Na região, todos o conheciam como Nilson.

Apesar de comandar o tráfico no RJ, a polícia não conseguiu encontrar indícios de que o suspeito estava agindo no DF e entorno. “Os mandados de prisão por tráfico, associação ao tráfico e porte ilegal de armas de fogo de uso restrito são do RJ. As investigações continuam para descobrir se ele estava agindo por aqui também”, diz o delegado.

O chefe do tráfico embarcou em um voo comercial nesta manhã, acompanhado por dois agentes da PCRJ, com destino ao Rio de Janeiro, onde ficará sob responsabilidade da 39ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Se condenado, o traficante pode pegar até 30 anos de prisão. A PCDF continua as investigações para descobrir mais informações sobre a atuação do chefe do tráfico no Distrito Federal e entorno.

Saiba mais

Roger do Jacarezinho é conhecido por seus métodos violentos. O criminoso estava foragido desde 2010 e seria responsável pela articulação de diversos ataques a policias civis da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Rio de Janeiro. O homem também atendia pelo apelido de “fantasma do Comando Vermelho” devido ao perfil cuidadoso com os crimes que cometia. De acordo com a Divisão de Comunicação da PCDF, foi preciso fazer a investigação de forma minunciosa para que não ocorresse nova fuga.

Relembre a prisão

Roger do Jacarézinho foi localizado no último domingo (13), em Luziânia. Os policiais do Rio de Janeiro descobriram o paradeiro do traficantes após uma operação na comunidade que visava cumprir 23 mandados de prisão, entre eles o de Roger. Durante a ação, um policial chegou a ser morto. A corporação contou com o apoio da Polícia Civil do DF para localizar o criminoso.