Preso corta os pulsos em cela de delegacia em Taguatinga Centro

Um homem de 26 anos, preso após ser flagrado com um carro roubado, cortou os pulsos com um pedaço de luminária, dentro de uma cela da 12ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Centro. O caso ocorreu na noite dessa terça-feira (15), horas depois da prisão, ocorrida na via de ligação entre Samambaia e a QNL.

Após um agente flagrar o homem ferido, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento preliminar. Em seguida, o detento foi levado para Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e, ainda, encaminhado ao Hospital São Vicente de Paula para atendimento psiquiátrico.

Liberado do atendimento médico, o suspeito foi recolhido ao cárcere da PCDF. De acordo com a corporação, o homem foi preso depois de ser flagrado conduzindo um GM Chevrolet Classic roubado e com placa adulterada. Durante consulta, policiais militares que fizeram a abordagem constataram que a placa original do veículo pertence a Goiás e estava com ocorrência por roubo.

Questionado sobre a procedência do automóvel, o homem disse que havia o adquirido de um indivíduo no Setor O, cujo nome não soube informar. Ele disse que pagou o veículo com uma entrada de R$ 4 mil e algumas parcelas de R$ 600. Ele chegou a apresentar documentos falsos aos militares, incluindo uma CNH com vencimento em 2022.

Em consulta, no entanto, percebeu-se que o documento havia vencido em 2011. Diante dos fatos, o carro foi apreendido e o suspeito conduzido à DP para os procedimentos cabíveis.