Presa quadrilha especializada em roubo de casas lotéricas

Por meio de uma denúncia anônima, a Polícia Militar Do Distrito Federal (PMDF) prendeu uma quadrilha especializada em roubos de casas lotéricas. A operação ocorreu na noite desta segunda-feira (30), em Luziânia (GO), e culminou na prisão em flagrante de três suspeitos.

Os criminosos foram apreendidos no momento em que fumavam maconha no interior de um apartamento. No local, a PM encontrou um fuzil calibre 7.62; um colete a prova de balas; uma pistola calibre 380 e duas armas calibre 38 sem numeração ou munição. Os suspeitos confessaram que as armas eram utilizadas para roubar lotéricas.

De acordo com a corporação, durante a ação, uma mulher tentou fugir ao notar a presença dos policias, mas foi localizada em Santa Maria, quando tentava embarcar em um táxi.

Em depoimento aos policiais, um dos suspeitos revelou que escondia um carregador calibre 380 em sua residência, em Ceilândia e que estava se escondendo com a quadrilha para fugir de desafetos.