Portões para a prova do Enem são abertos

Os portões já abriram para os candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A entrada, prevista para iniciar às 12h (no horário de Brasília), acontece até 13h. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) alerta aos estudantes que, apesar de o país estar com quatro fusos horários, as provas seguem o horário de Brasília.

Hoje (5) são realizadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias [Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação], Ciências Humanas e suas Tecnologias [História, Geografia, Filosofia e Sociologia] e Redação. A prova tem duração tem cinco horas e meia.

Publicidade

Estudantes entram na Universidade Paulista (Unip)

A grande novidade deste ano é que as provas são personalizadas com o nome e o número de inscrição do participante e a declaração de comparecimento passa a ser impressa pelo participante. Basta entrar na Página do Participante, fazer download da declaração, uma para cada domingo, imprimir e colher a assinatura do coordenador do local de prova no dia da aplicação das provas. Também haverá, na edição deste ano, detectores de ponto eletrônico, para localizar a emissão de sinais por celulares, wi-fi, Bluetooth e transmissões ilegais.

Em todo o Brasil, mais de 6,7 milhões de candidatos se inscreveram para a prova, que acontece em 1.725 municípios. O estado de São Paulo concentra 1,13 milhão de inscritos, o que corresponde a 16,8% do total. Só na capital, mais de 302 mil se inscreveram para o Enem. A prova será realizada em 209 municípios paulistas, mesmo número do ano passado.

No próximo domingo (12) será realizada a segunda prova do Enem, com provas na áreas de ciências da natureza e suas tecnologias [química, física e biologia] e matemática e suas tecnologias.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia o desempenho escolar e acadêmico ao final do Ensino Médio. O exame é realizado todos os anos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo Ministério da Educação. A partir deste ano, o Enem deixa de certificar o Ensino Médio, função que voltou para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).