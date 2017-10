Policial militar de folga impede assalto e apreende menores em Santa Maria

Um policial militar de folga apreendeu dois menores por volta das 16h30 desta quarta-feira (25) durante uma tentativa de assalto em Santa Maria. Armados com uma faca, os adolescentes, de 14 e 15 anos, tentaram roubar um carro na altura da Quadra 100 e ainda chegaram a entrar em uma luta corporal com a vítima. A cena foi flagrada pelo sargento Alves Ferreira, da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) da PMDF, que passava de carro pelo local e decidiu intervir rapidamente. Um terceiro envolvido, de 16 anos, conseguiu fugir correndo.

A ação dos jovens teve início na frente do Shopping de Santa Maria, quando entraram no carro da vítima, que, segundo o militar, fazia transporte pirata na área. Quando o trio entrou, uma outra passageira já estava no interior do veículo. Somente depois que a mulher desceu, na Quadra 205, os jovens anunciaram o assalto. O motorista, sob a ameaça de uma faca, conduziu o carro até uma área com pouca movimentação, na Quadra 100.

Assustado, o condutor realizou uma manobra brusca, com o objetivo de tentar fazer com que os assaltantes perdessem o domínio da faca. Em seguida, eles começaram a brigar dentro do veículo, momento em que a vítima conseguiu tomar a arma de um dos menores. “Eu passava pelo local e percebi a manobra. Eu agi logo depois de ver os três correndo e o homem com uma faca atrás deles”, contou o sargento Alves.

O militar, então, deu a volta na quadra e conseguiu parar na frente dos adolescentes, bloqueando a passagem. Um deles, no entanto, conseguiu fugir. Com o apoio da Polícia Militar de Goiás, os outros dois foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi constatado que eles não possuíam passagens pela polícia. A vítima não chegou a se ferir durante a luta corporal, mas um dos menores sofreu um ferimento na mão esquerda. Ao sargento, os jovens contaram que eram moradores do condomínio Total Ville, em Santa Maria, e pretendiam roubar o carro para revendê-lo.

Suspeito de matar réu em fórum é preso

De férias desde a última quinta-feira (19), esta foi a segunda vez na semana que o sargento Alves precisou atuar mesmo de folga. Na última segunda (23), um velho conhecido da polícia de Santa Maria, Weslley Mondego da Silva, vulgo “Delato”, foi preso quando o militar, que abastecia o carro, identificou o criminoso em um veículo ao lado. “Já associei diretamente ao Delato, o conhecia de outros crimes e estávamos procurando por ele. Acionei viaturas do Gama e de Santa Maria e fiz o acompanhamento até Novo Gama (GO)”, contou.

Weslley é suspeito de participar da execução de um homem em frente ao fórum da cidade em abril do ano passado. Ele também é suspeito de ter assassinado um PM de Goiás nesta semana. Classificado como perigoso, ele próprio disse aos policiais que tem 12 indiciamentos por homicídio e 27 por tentativa de assassinato. Na região, ele era o homem mais procurado.

“A sensação é de dever cumprido por poder auxiliar a comunidade e tentar trazer a sensação de segurança. Sem contar que nada paga o agradecimento das pessoas, como o da vítima dos adolescentes hoje. Isso só me dá mais forças para seguir em frente nessa missão”, disse.