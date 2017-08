Policial civil é baleado durante tiroteio no Guará II

Um policial civil da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) foi baleado durante um tiroteio em uma praça na QE 38 do Guará II, no início da noite desta terça-feira (15). Segundo a Polícia Militar, ele estaria tentando salvar o próprio filho de um assalto. A vítima foi alvejada no abdômen e socorrida pelo Corpo de Bombeiros logo em seguida. O agente, segundo os bombeiros, foi transportado para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), consciente e orientado. De acordo com informações preliminares, os suspeitos, que já foram identificados, estariam atrás de um homem chamado Patrick.

A delegacia do Recanto das Emas esteve no centro de outras duas notícias nesta semana. Na manhã de segunda-feira (14), um homem foi encontrado morto em uma das celas e a polícia investiga se, de fato, foi suicídio. Já durante a madrugada, agentes que haviam rendido suspeitos foram cercados e agredidos a paus e pedras na região conhecida como “Favelinha”. A ação gerou uma megaoperação policial que recuperou detidos que haviam sido libertados durante a confusão.