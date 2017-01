Policial civil do DF atira em criança de seis anos durante briga de trânsito

Uma briga de trânsito terminou em tragédia na manhã desta sexta-feira (6), na BR-070, altura de Águas Lindas. Após uma discussão entre dois motoristas, uma criança de seis anos acabou sendo baleada no tórax. A vítima estava em um dos carros envolvidos na confusão.

De acordo com a Polícia Civil, O homem que atirou seria o policial civil Silvio Moreira Rosa, de 54 anos. Ele é agente de custódia, lotado no cartório da 10ª Delegacia de Polícia, no Lago Sul. A criança foi encaminhada pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal para o Hospital de Base em estado grave de saúde.

Testemunhas relataram que um dos motoristas teria tentado ultrapassar os demais condutores que estavam parados no trânsito. Nesse momento, Silvio teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra o automóvel.

O agente está sendo autuado em flagrante e uma equipe da Corregedoria da Polícia Civil do DF se deslocou à Delegacia de Águas Lindas de Goiás para avaliar a situação.

*Aguarde mais informações