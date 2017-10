Policiais civis do DF fazem paralisação de 24 horas nesta quarta (1°)

Em assembleia geral extraordinária convocada pelo Sindicato dos Policiais Civis do DF (Sinpol-DF) e realizada na tarde desta terça-feira (31), os policiais civis decidiram por uma nova paralisação de 24 horas a partir das 8h desta quarta-feira (1°). Durante o período, em todas as delegacias do DF, só serão registrados flagrantes e ocorrências graves como homicídio, latrocínio e estupro.

As atividades devem voltar ao normal na manhã da quinta-feira (2). As investigações seguem paralisadas por tempo indeterminado. As ações, segundo o Sinpol-DF, foram decididas como resposta ao governo do DF pela falta de avanço nos pleitos da categoria. Uma nova assembleia acontecerá nos próximos dias.