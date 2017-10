Policiais civis do DF devem paralisar atividades nesta quinta-feira (26)

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Os policiais civis do Distrito Federal devem paralisar as atividades nesta quinta-feira (26). Os agentes se reuniram em assembleia convocada pelo Sindicato dos Policiais Civis do DF (Sinpol-DF), realizada nesta quarta-feira (25), e optaram pela greve de 24 horas, que terá início às 8h de amanhã.

As ações, segundo o Sinpol, foram decididas como resposta ao governo do DF pela falta de avanço nos pleitos da categoria. Durante o período, só serão registrados flagrantes e ocorrências graves como homicídio, latrocínio e estupro, nas delegacias do DF.

Publicidade

As atividades voltam ao normal na manhã da sexta-feira (26), com as investigações paralisadas por tempo indeterminado. Uma nova assembleia acontecerá na próxima terça-feira (31) em que serão deliberadas novas ações.