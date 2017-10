Polícia prende suspeito de matar advogado em Ceilândia

O corpo do homem foi encontrado no último dia 18. O assassino seria namorado da vítima

Foi preso, na tarde desta quarta-feira (25), o principal suspeito de matar o advogado Francisco Simão de Araújo, de 67 anos. O corpo foi encontrado por vizinhos na residência da vítima, na QNN 23 de Ceilândia, no último dia 18.

Agentes da 19ª Delegacia de Polícia foram acionados e encontraram marcas de asfixia no cadáver. Segundo conversas encontradas no celular da vítima, o jovem queria morar junto com o advogado, que era contra a ideia. Até esta publicação, o rapaz ainda não havia sido localizado pela polícia.

Aguarde mais informações