Polícia prende homem por mandar assassinar o genro

Matheus Venzi

matheus.venzi@jornaldebrasilia.com.br

Após cerca de seis meses de investigação, policiais da 11ª DP (Núcleo Bandeirante) prenderam dois homens suspeitos de participar do assassinato de um jovem de 22 anos. O sogro da vítima, conhecido como Zé Maria, foi apontado como mandante do crime. Ele teria contratado uma espécie de “assassino de aluguel” para matar o genro, que supostamente estava agredindo a companheira.

As prisões aconteceram na manhã desta quinta-feira (17), no Riacho Fundo, em casa. O delegado da 11ª DP, Robson Cândido da Silva, afirma que o sogro da vítima tentou negar a participação do comparsa no crime. “Ele chegou a confessar, mas disse que tinha feito tudo sozinho. Porém, as investigações conseguiram provar a participação do outro indivíduo, conhecido como Arthurzinho”, explica. A polícia não soube informar o nome completo dos envolvidos na ocorrência.

O crime aconteceu em 17 de fevereiro, por volta das 12h, no Setor de Oficinas do Núcleo Bandeirante. Zé Maria estava dirigindo seu carro com o comparsa. Eles encontraram a vítima no meio na rua e Arthurzinho fez vários disparos – três acertaram as costas do jovem.

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, os dois suspeitos estão à disposição da Justiça. Ambos já tinham passagens por tráfico e outros crimes.