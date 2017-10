Polícia prende grupo que assaltou perfumaria em Santa Maria

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Três pessoas foram presas nesta sexta-feira (27) por envolvimento a um roubo a uma perfumaria localizada em Santa Maria. Por meio de mandados de prisão temporária, agentes da 33ª Delegacia de Polícia prenderam dois irmãos, de 21 e 22 anos. Uma mulher de 29 anos também foi detida, mas por receptação. Segundo a Polícia Civil, ela era a responsável por vender os produtos roubados pela dupla.

De acordo com a corporação, no último dia 19, os dois irmãos chegaram armados à loja, de onde levaram 42 perfumes, além de celulares e bens de funcionários e clientes. Após a ação, as vítimas registram um boletim de ocorrência na delegacia, e fizeram a descrição das características dos autores.

Publicidade

Dias após o crime, os policiais receberam informação de que uma mulher estava vendendo os produtos roubados pelo Facebook. Os números dos lotes dos produtos, que haviam sido informados previamente à polícia, confirmaram a suspeita. Após pesquisas, os agentes conseguiram identificar os autores – que foram reconhecidos pelas vítimas, quando comparados por fotos e vídeos.

Além das prisões, a dupla de irmãos ainda foi autuada, em flagrante, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Na casa onde estavam, os policiais civis encontraram uma considerável quantidade de maconha, balança de precisão e a arma utilizada no dia do crime.