Polícia prende quadrilha especializada em roubo a restaurantes e bares da Asa Sul

Três homens foram presos e um adolescente apreendido suspeitos de praticar ao menos cinco roubos e quatro furtos em bares e restaurantes da Asa Sul. A ação faz parte da primeira fase da Operação Magiare, deflagrada pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) na última segunda-feira (3). De acordo com a corporação, os crimes foram praticados entre novembro do ano passado e março deste ano.

As prisões ocorreram em momentos distintos. Inicialmente, a DRF prendeu Kleiton Barbosa, de 23 anos, além de identificar o menor de 17 anos, que agia com o grupo. No início deste mês, a corporação prendeu um dos principais articuladores do grupo, Joel Henrique Xavier de Lima, de 23 anos. Na tarde de segunda, foi a vez de Jonatan de França, de 25 anos, ser preso.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Fernando César Costa, o modo de agir do grupo era sempre o mesmo. “Os criminosos arrombavam a estrutura de segurança das lojas durante a madrugada, entre as 3h e 5h da madrugada, e rendiam quem estivesse no interior dos estabelecimentos. Eles também costumavam amarrar as vítimas com o cadarço de seus sapatos”, detalhou o delegado.

Em seguida, ainda segundo Fernando, os criminosos, munidos de revólveres e pistolas, arrombavam os cofres e extraiam o que havia dentro. Os assaltantes também costumavam levar TVs, notebooks, aparelhos de som e materiais dos restaurantes. Ainda de acordo com o delegado, os meliantes tinham informações privilegiadas sobre os locais dos crimes

Moradores de Valparaíso e Santa Maria, os integrantes da quadrilha tinham uma extensa ficha criminal. A Polícia Civil ainda investiga a participação deles em outras ações criminosas. Os envolvidos foram presos preventivamente e estarão à disposição da Justiça.