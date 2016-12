Polícia prende detento beneficiado pelo saidão de Natal após assalto à mão armada em São Sebastião

Um presidiário beneficiado pelo saidão de Natal foi preso na noite desse sábado (24), por volta das 23h40, enquanto abastecia o carro em um posto de gasolina após ter cometido assalto à mão armada na Praça La Bodeguita, em São Sebastião. Policiais militares do 21º Batalhão receberam a denúncia do crime por volta das 23h. A vítima foi a irmã de um policial civil, que teve o veículo, um VW/Gol, roubado.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, os policiais conseguiram localizar o carro no Morro Azul, no posto de gasolina, no momento em que o detento abastecia o veículo para ir embora para o estado de Goiás. Dentro do automóvel, os militares ainda encontraram um revólver calibre 38.

Jefferson de Brito Cavalcante, de 25 anos, foi conduzido para a 6ª Delegacia de Polícia para registro do flagrante.