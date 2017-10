Polícia Militar faz a maior apreensão de roupinol do ano no DF

Policiais militares apreenderam na noite dessa quinta-feira (19) aproximadamente três mil comprimidos de roupinol durante patrulhamento de rotina na Quadra 8, conjunto A, do Gama. Segundo a corporação, esta foi a maior apreensão da droga realizada pela PM neste ano. Dois homens, responsáveis pelos entorpecentes, foram presos.

Os militares avistaram os suspeitos dentro de um carro. Ao abordá-los, a equipe localizou no interior do veículo dez cartelas de roupinol. De acordo com os traficantes, eles comercializavam o medicamento na região e mantinham um estoque do produto em casa.

Na residência, os policiais cerca de três mil comprimidos, além de porções de maconha, seis celulares sem nota fiscal e R$ 94 em espécie. As cartelas estavam escondidas dentro de caixas de som, debaixo da pia.

No momento da apreensão, um terceiro envolvido passou no local para buscar a droga, que, segundo ele, já estava paga. O homem chegou a ser encaminhado para a Delegacia de Polícia, mas foi liberado. A dupla foi autuada por tráfico de droga. Um deles, de acordo com a corporação, já tinha passagem pelo mesmo crime.