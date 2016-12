Polícia Militar do DF apreende 12 armas durante o Natal

Tweet no Twitter

Entre sábado (24) e a madrugada deste domingo (25), a Polícia Militar retirou 12 armas de fogo das ruas do Distrito Federal. Foram oito revólveres .38, duas pistolas calibre 9mm e .380, uma espingarda calibre .22 e uma garrucha calibre .22. As armas foram encontradas nas cidades de Ceilândia, Taguatinga, Paranoá, Itapoã, Planaltina, Santa Maria e Lago Sul.

A PM informou que a média de apreensão é de seis armas por dia. As apreensões, ainda segundo a corporação, são resultados de várias ações, tendo como destaque a Operação Fim de Ano, que visa reduzir os indicadores criminais comuns nesta época de festividades de final de ano como tráfico e porte de drogas, roubo a pedestres e furtos diversos.

De acordo com a PM, a retirada de armas de circulação colabora com a diminuição no número de crimes violentos letais intencionais, que englobam homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. “Planejamos continuar desenvolvendo este trabalho para que a incidência de crimes diminuam ainda mais neste final de ano e em 2017”, garantiu a corporação.