Polícia Militar de Goiânia apreende mais de 50 kg de maconha

Na primeira, uma equipe da 15ª CIPM realizava o patrulhamento pelo Setor Parque Oeste Industrial quando os policiais militares visualizaram um Gol que trafegava pela Rua do Níquel com dois ocupantes suspeitos. Durante a vistoria veicular, os policiais localizaram porções de maconha e uma balança de precisão. Depois, foram realizadas diligências, que foram concluídas com a apreensão de cinco tabletes de maconha munições calibres 38 e 22 além de uma caderneta com o controle de venda da droga.

Na mesma noite, policiais militares do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro), em patrulhamento pelo Setor Pedro Ludovico, abordaram um homem que passava pelo local com atitude suspeita. Ao realizarem a busca pessoal foram encontrados, em um de seus bolsos, uma porção de maconha e R$ 124. Ao checarem que o suspeito cumpre pena no regime semi-aberto e possuía várias passagens pela polícia, os policiais descobriram que na casa dele havia mais 24,7kg de maconha em seu quarto, embaixo da cama, e uma balança. O homem foi preso.

Mais tarde, o Batalhão de Rotam recebeu denúncia de que em uma residência no Jardim São José estava ocorrendo tráfico de drogas. Com isso, os patrulheiros foram até o local, onde foram recebidos pela proprietária. Confiante de que a droga não seria encontrada, ela franqueou a entrada aos policiais para averiguação. Os militares foram até o quintal e encontraram 25 quilos de maconha, balança e outros apetrechos usados no tráfico. Tudo estava enterrrado. A mulher foi presa. Seu marido, que já tinha passagem por tráfico, não foi localizado.