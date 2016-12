Polícia Militar bate recorde em flagrantes de condutores dirigindo sob influência de álcool

A Polícia Militar bateu recorde em flagrantes de alcoolemia em um único dia operação. A ação, que visa o combate à embriaguez ao volante, ocorreu na noite dessa sexta-feira (23) em todo o Distrito Federal, mas com foco principal nas DFs 001, 025, 095 e 128.

De acordo com a corporação, foram 87 condutores flagrados dirigindo sob influência de álcool, incluindo os que se recusaram a realizar o teste de bafômetro. Quatro condutores foram flagrados sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e outros 15 veículos não licenciados.

O recorde anterior, segundo a PM, era de 66 flagrantes. Os artigos 165 e 165A do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997), com as alterações ocorridas neste ano (Lei 13.281 e 4 de maio de 2016), passou a prever multa de R$ 2.934,70 e no caso de reincidência o valor é dobrado, ou seja, R$ 5.869,40.

Além da multa, o condutor fica impedido de dirigir por 12 meses, recebe sete pontos na CNH e tem o veículo retido.