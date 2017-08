Polícia Militar apreende drogas e arma de fogo durante uma festa em Taguatinga Sul

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo e diversos tipos de drogas durante uma festa na noite dessa sexta-feira (11), na CSG 06, em Taguatinga Sul. O local da festa ficava próximo a um bar e haviam cerca de 200 pessoas reunidas.

Os militares fizeram a abordagem após receber denúncia anônima de que haviam menores de idade consumindo drogas no local e que o som alto incomodava os moradores da região.

Publicidade

De acordo com a PM as pessoas e os veículos que estavam no local foram vistoriados, mas não foi possível identificar a quem pertencia a arma. A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).