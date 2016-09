Polícia fecha rinha de galo e prende envolvidos em São Sebastião

Após denúncia e levantamento da equipe de inteligência da PMDF, policiais do Batalhão Rural fecharam, na tarde desta quarta-feira (7), uma rinha de galo em um bar situado no Núcleo Rural Barreiros, em São Sebastião. Durante a ação, oito pessoas acabaram presas.

Nos fundos de uma casa do mesmo lote do bar, ainda foi encontrada uma arena onde as apostas ocorriam, informou a corporação. No local, foram apreendidos 20 galos, dinheiro, remédios e suplementos para os animais, além de assessórios típicos utilizados nas rinhas. O ato ilícito foi tipificado no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. A ocorrência foi registrada na 6ª Delegacia de Polícia.

A pena para quem praticar atos de abusos, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é de detenção de três meses a um ano.