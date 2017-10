Polícia Civil prende no DF chefe do tráfico do Morro do Chapadão (RJ)

Equipe da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos (DRF) da Polícia Civil do DF (PCDF) realizou, na noite dessa quinta-feira (20), a prisão do chefe do tráfico do Morro do Chapadão (RJ).

O homem foi localizado e preso em Santa Maria em cumprimento a mandado de prisão, pois estava foragido da Justiça e era procurado pelos agentes da DRFA/RJ.

As investigações da DRF/PCDF, iniciadas há quase um mês, apontaram que o traficante estava estabelecido no Distrito Federal e atuava como comerciante para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. Com ele foram apreendidas duas caminhonetes.