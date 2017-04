Polícia Civil prende homem suspeito de matar jovem de 19 anos em Taguatinga

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu o suspeito de assassinar a estudante Natália Cristina Dantas da Costa, de 19 anos, com um tiro no tórax, em Taguatinga Sul. O criminoso foi preso nessa quarta-feira (5), no quarto de um hotel da CNA 2, em Taguatinga Norte.

O crime ocorreu no dia 21 de fevereiro, QSF 1, por motivos passionais, segundo a PCDF. Vítima e autor eram namorados. A ação ocorreu na porta de uma residência, onde morava uma amiga de Natália. Segundo familiares da jovem, que preferiram não se identificar, a estudante era moradora da Ceilândia.

De acordo com vizinhos, a casa onde Natália foi encontrada morta é suspeita de ser ponto de venda de drogas. “Sempre vemos muita movimentação na casa, parece que são quatro meninas que moram lá. Todo dia é carro entrando e saindo”, afirma uma moradora.

