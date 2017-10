Polícia Civil mira quadrilha que explodia caixas eletrônicos no DF e no Rio

Equipes da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos (DRF), da Polícia Civil do DF, foram às ruas no início da manhã desta sexta-feira (20), para prender uma quadrilha especializada no arrombamento de caixas eletrônicos. São cumpridos dez mandados de busca e apreensão e nove de prisão temporária.

O grupo tinha atuação no DF, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Entre os alvos das investigações, dois já estavam presos em Bangu, e orientavam comparsas por telefone. Batizada de Fire, a ação ocorre em Samambaia, Riacho Fundo e Recanto das Emas.

Os bandidos usavam maçarico para abrir os terminais, sempre em horários em que não havia movimento na região das agências nem policiamento, entre às 6h e à 1h. “Esse grupo subtraiu R$ 120 mil nas ações praticadas. Os autores ainda planejavam outros furtos nos Estados de Goiás, Bahia e também na capital federal”, contou o chefe da DRF, delegado Fernando César Costa.

Houve arrombamentos em agências do Sudoeste, no Setor Hospitalar Sul e no SIA. Nos três crimes, os bandidos contavam com o apoio de um Fiat Palio vermelho. Nas diligências, os policiais apreenderam cocaína e ferramentas utilizadas na prática dos crimes.