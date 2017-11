Polícia Civil bate em grupo criminoso comandado por ‘Pelé’

Jéssica Antunes

No Distrito Federal, Pelé não é o famoso jogador de futebol, mas o chefe do tráfico da região do Setor Sul do Gama. Na manhã desta quinta-feira (9), equipes da 20ª Delegacia de Polícia deflagraram uma operação para coibir a atuação do grupo criminoso comandado pelo homem. Armas e drogas foram apreendidas.

A ação foi por volta das 6h na quadra 10 e contou com apoio da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil. Foram encontradas uma pistola de uso restrito, calibre 9mm, com carregador alongado e seletor de rajada que transforma a arma em uma submetralhadora, uma pistola calibre .40, e dois carregadores para os armamentos. Também foram localizadas mais de 150 munições.

Um cão farejador localizou meio quilo de crack, três balanças de precisão e diversas porções de maconha prontas para serem comercializadas. Oito celulares roubados foram recuperados. O grupo tinha circuito interno de monitoramento que visava identificar e prevenir ações policiais.

